Глава МИД Кубы сообщил о нападении на посольство республики во Франции

ГАВАНА, 27 июля. /ТАСС/. Неизвестные преступники совершили нападение на посольство Кубы во Франции с применением бутылок с зажигательной смесью. Об этом сообщил в понедельник кубинский министр иностранных дел Бруно Родригес Паррилья.

"Против нашего посольства в Париже был совершен террористический акт с применением "коктейлей Молотова". Считаем, что правительство США несет ответственность за непрерывные кампании против нашей страны, поощряющие такое поведение и призывы к безнаказанному насилию", - написал он в Twitter.

Как сообщили ТАСС в МИД Кубы, нападение произошло в 23:45 по парижскому времени (00:45 вторника мск), всего на территорию дипмиссии бросили три бутылки с зажигательной смесью. Сотрудники посольства смогли потушить возгорание. В настоящий момент на месте находятся пожарные и полиция.

Это не первое нападение на диппредставительства Кубы: в апреле прошлого года мужчина открыл огонь по посольству в Вашингтоне. В результате никто не пострадал, но зданию был причинен ущерб. Как отметили в полиции, рядом с ним был припаркован, вероятно, связанный с подозреваемым внедорожник, внутри которого обнаружены американский флаг и белая маска. МИД Кубы квалифицировал этот обстрел как теракт.