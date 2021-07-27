Трамп считает необходимым расследовать роль демократов в штурме Капитолия

НЬЮ-ЙОРК, 27 июля. /ТАСС/. Демократы должны расследовать собственные действия, приведшие в начале года к штурму Капитолия. Такое мнение выразил в понедельник экс-президент США Дональд Трамп в комментарии, распространенном его пресс-службой.

"Может быть, [спикер Палаты представителей Конгресса США] Нэнси [Пелоси] проведет расследование в отношении самой себя и тех людей на Капитолийском холме, кто не хотел дополнительной защиты, в том числе выделения сил полиции и Национальной гвардии, и в результате оказался неподготовленным, хотя о том, что соберется большая толпа, знали все?" - отметил он.

Бывший глава Белого дома также предложил расследовать обстоятельства гибели своей сторонницы Эшли Бэббит, застреленной во время штурма Капитолия, и подтасовки при подсчете голосов на президентских выборах. По его мнению, именно фальсификация результатов состоявшегося в ноябре 2020 года волеизъявления привела к тому, что "сотни тысяч людей стали стекаться в Вашингтон".

Трамп ранее заявлял, что Конгресс был поставлен в известность о запланированном на 6 января митинге его сторонников. Однако, по словам республиканца, лидеры демократов отказались от предложения усилить меры безопасности. Он также утверждал, что представители конкурирующей партии укрывают убийцу Бэббит, который якобы является сотрудником службы безопасности одного из членов высшего законодательного органа от демократов.

Пелоси продолжает процесс формирования специального комитета по расследованию штурма Капитолия. Ее протеже уже подверглись критике со стороны республиканцев, поскольку известны негативным отношением к экс-президенту.