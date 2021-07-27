Лидеры Южной Кореи и КНДР договорились восстановить канал связи между двумя странами

ТОКИО, 27 июля. /ТАСС/. Президент Республики Корея Мун Чжэ Ин и лидер КНДР Ким Чен Ын договорились возобновить работу прямой линии связи между Сеулом и Пхеньяном, а также условились способствовать восстановлению доверия и укреплению двусторонних отношений. Об этом объявила во вторник администрация южнокорейского лидера.

По ее данным, главы двух государств с апреля нынешнего года неоднократно обменивались посланиями. Подчеркивается, что именно благодаря этим контактам удалось договориться о восстановлении канала связи, от которого в 2020 году в одностороннем порядке отказался Пхеньян.

КНДР 9 июня прошлого года заблокировала все линии связи с Южной Кореей в ответ на несанкционированную отправку через границу активистами южнокорейской неправительственной организации воздушных шаров с агитационными листовками. В Пхеньяне расценили эти действия как враждебный акт, нарушающий двусторонние мирные соглашения. В качестве ответного шага были отключены все телефоны в постоянном межкорейском офисе связи, включая коммуникационный канал между военными Севера и Юга, а также горячая линия для руководства, соединявшая здание Центрального комитета Трудовой партии Кореи и резиденцию президента Республики Корея. Позднее Север взорвал строение в приграничном городе Кэсон, где располагался межкорейский офис связи.

15 июня текущего года представитель Министерства объединения Южной Кореи заявил, что каналы должны быть немедленно восстановлены без каких-либо предварительных условий.