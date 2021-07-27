Кабмин Японии не стал комментировать российские предложения для инвесторов на Курилах

ТОКИО, 27 июля. /ТАСС/. Правительство Японии в настоящее время не будет комментировать предложения по льготам для инвесторов на Курильских островах, которые премьер-министр России Михаил Мишустин собирается представить президенту РФ Владимиру Путину по возвращении из рабочей поездки на Дальний Восток. Об этом сообщил во вторник на регулярной пресс-конференции генеральный секретарь японского кабинета министров Кацунобу Като.

"Мы в курсе высказываний премьер-министра Мишустина, но поскольку мы не знаем деталей, то хотели бы воздержаться от каких-либо конкретных комментариев", - ответил он на просьбу журналиста прокомментировать слова главы российского правительства о возможности освобождения инвесторов на Курилах от части налогов, а также установления там режима свободной таможенной зоны. Като в очередной раз подчеркнул, что Япония все это время вела с Россией переговоры о возможной совместной хозяйственной деятельности на островах в таком формате, "который не нарушал бы правовые позиции обеих стран".

В понедельник Мишустин начал рабочую поездку на Дальний Восток и в Сибирь. Первым пунктом его программы стало посещение особой части региона - Курильского архипелага, а именно острова Итуруп. Обратить особое внимание на эти острова премьеру поручил президент. Он напомнил о том, что Россия давно ведет там с японскими партнерами работу по созданию "необходимых условий для участников экономической деятельности". Глава государства также анонсировал "уникальные и беспрецедентные" предложения по вовлечению Японии в экономическую деятельность на Курилах. По его словам, окончательные инициативы будут сформулированы по итогам поездки Мишустина.

Как заявил в понедельник Като, посещение Итурупа "противоречит последовательной позиции правительства Японии по северным территориям (так здесь называют российские южные Курильские острова) и вызывает крайнее сожаление". Он добавил, что японский кабинет продолжит сбор и анализ информации об этой поездке.

Посол РФ в Токио Михаил Галузин был вызван в МИД Японии. Позже он сообщил журналистам, что Россия не принимает протест японской стороны в связи с поездкой Мишустина. Затем в МИД РФ был приглашен посол Японии в Москве Тоёхиса Кодзуки, где ему был выражен протест в связи с недружественными шагами Токио.