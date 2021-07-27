СМИ: четверо сотрудников сил безопасности Афганистана погибли в столкновениях с талибами

ТАСС, 27 июля. Четверо сотрудников сил безопасности Афганистана были убиты в результате столкновений с боевиками радикального движения "Талибан" (запрещено в РФ) в провинции Каписа. Об этом во вторник сообщил телеканал TOLO News со ссылкой на представителя полиции.

По его данным, двое сотрудников сил безопасности ранены. В результате столкновений ликвидированы 25 талибов.

Ситуация с безопасностью в Афганистане значительно ухудшилась в апреле нынешнего года после заявления президента США Джо Байдена о завершении операции американских сил в республике. В стране наблюдается ухудшение ситуации в области безопасности, связанное с тем, что боевики движения "Талибан" наращивают темпы наступления по целому ряду направлений. Между тем 20 июля и. о. министра обороны Афганистана Бисмилла Мохаммади заявил, что ВС Афганистана добились перелома в свою пользу в войне с талибами.