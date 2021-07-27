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Украина и Турция подписали соглашение о строительстве двух корветов класса Ada

На 2021 год Киев предусмотрел на финансирование проекта $140,7 млн

КИЕВ, 27 июля. /ТАСС/. Киев и Анкара подписали рамочное соглашение о строительстве двух корветов класса Ada для нужд украинских вооруженных сил. Об этом сказано в сообщении "Украинского милитарного портала".

"Украина подписала с Турцией рамочное соглашение о строительстве двух корветов класса Ada для потребностей ВМС ВС Украины", - говорится в сообщении.

Там уточняется, что на 2021 год Киев предусмотрел на финансирование проекта 3,8 млрд гривен ($140,7 млн). Генеральный консул Украины в Стамбуле Александр Гаман сообщил в эфире телеканала "Дом", что после подписания рамочного соглашения стороны приступили к подготовительным работам, чтобы начать строительство.

Президент Украины Владимир Зеленский заявлял 4 июля, что корпус первого корвета для Украины уже якобы заложен в Турции. По его словам, судно будет построено до конца 2023 года.

В Минобороны Украины 14 декабря 2020 года сообщили о подписании соглашения с Турцией на производство корветов и ударных беспилотников для украинской армии. В 2019 году Киев закупил и провел испытания аппаратов Bayraktar, которые планируется оснащать высокоточными авиабомбами турецкой компании Roketsan.

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