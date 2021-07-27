Республика Сербская не намерена сотрудничать с властями БиГ из-за закона о геноциде

БЕЛГРАД, 27 июля. /ТАСС/. Руководство Республики Сербской (энтитета Боснии и Герцеговины, БиГ) объявило о том, что не будет принимать участие в работе властных органов БиГ. Об этом во вторник сообщает канал РТРС.

Главной причиной стали поправки Высокого представителя ООН по Боснии и Герцеговине Валентина Инцко в уголовный кодекс, предусматривающие наказание за отрицание геноцида в Сребренице. "Постановление Инцко было отклонено как недействительное, и с сегодняшнего дня сербские политические представители из совместных учреждений БиГ не будут участвовать в работе и принятии решений, пока не будет ясно, как противостоять этим поправкам <...>", - сказал председатель Президиума Боснии и Герцеговины Милорад Додик.

Во время войны 1992-1995 годов Сребреницу заняли боснийские мусульмане, которые, по некоторым данным, уничтожили там несколько тысяч сербов. В 1993 году Совет Безопасности ООН объявил город демилитаризованной зоной, но миротворцы не разоружили бошняков. В 1995 году туда вошли войска Республики Сербской под командованием генерала Ратко Младича, организовавшего вывоз мусульман. По информации западных СМИ, это сопровождалось массовыми расстрелами, в результате которых были убиты до 8 тыс. бошняков. Ряд историков полагает, что эти сообщения были фальсифицированы с целью оправдать интервенцию НАТО.

Международный трибунал по бывшей Югославии (МТБЮ) охарактеризовал события в Сребренице как геноцид и обвинил в причастности к нему почти 20 человек, главным образом сербов. В феврале 2007 года события в Сребренице были признаны геноцидом Международным судом ООН. Россия, неоднократно критиковавшая МТБЮ, в июле 2015 года наложила вето на резолюцию СБ ООН с осуждением "преступления геноцида, которое было совершено в Сребренице". В числе воздержавшихся при голосовании стран были Ангола, Венесуэла, Китай и Нигерия.