В Киеве сообщили, что за год "режима тишины" в Донбассе потери ВСУ сократились вдвое

КИЕВ, 27 июля. /ТАСС/. Благодаря режиму перемирия в Донбассе, который действует уже год, количество погибших украинских военнослужащих сократилось в два раза, стало втрое меньше раненых, почти втрое меньше обстрелов по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Об этом во вторник сообщила украинская делегация в контактной группе по урегулированию ситуации на востоке страны.

"Год назад вступил в действие режим прекращения огня. Несмотря на многочисленные нарушения, результаты действия режима прекращения огня очевидны: в два раза меньше смертей украинских военнослужащих, втрое меньше раненых, почти втрое меньше обстрелов по сравнению с периодом с июля 2019 по июль 2020", - говорится на странице украинской делегации в Facebook.

Ранее Генштаб ВСУ в ответ на запрос телеканала "Громадське" сообщил, что конфликт в Донбассе унес жизни 2 705 украинских военных, еще 10 280 получили ранения с апреля 2014 года. В эту статистику не входят случаи, когда солдаты подрываются на взрывных устройствах. При этом за время действия режима полного и всеобъемлющего прекращения огня, который вступил в силу 27 июля 2020 года, в зоне конфликта в результате обстрелов погибли 45 бойцов Вооруженных сил Украины, 150 получили ранения.

После госпереворота на Украине и отстранения от власти президента Виктора Януковича в феврале 2014 года на востоке страны начались массовые протесты. В ответ киевские власти в середине апреля того же года начали военную операцию в Донбассе, которая к лету переросла в полномасштабные боевые действия с использованием тяжелой бронетехники и авиации.