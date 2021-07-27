СМИ: в Гонконге первый подсудимый по делу о нацбезопасности признан виновным

ГОНКОНГ /СЯНГАН/, 27 июля. /ТАСС/. Верховный суд Гонконга во вторник признал виновным первого фигуранта дела о нарушении закона о национальной безопасности. Он обвиняется в подстрекательстве к сепаратизму и в действиях террористического характера, сообщила радиостанция RTHK.

Ожидается, что приговор будет вынесен в четверг. По новому закону об обеспечении нацбезопасности, принятому год назад по инициативе Пекина, подсудимому грозит наказание вплоть до пожизненного заключения.

Речь идет о судебном процессе над 24-летним антиправительственным активистом по фамилии Тун, работавшим официантом. Во время протестных акций 1 июля прошлого года радикал въехал на мотоцикле в группу полицейских. При этом он имел при себе флаг с "революционными" лозунгами.