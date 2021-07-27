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Власти Кубы назвали терактом нападение на посольство в Париже

В результате нападения зданию нанесен ущерб, но никто из персонала не пострадал

ПАРИЖ, 27 июля. /ТАСС/. Куба расценивает как теракт нападение в ночь на вторник на здание ее посольства в Париже. Об этом говорится в заявлении, распространенном кубинским дипломатическим представительством во Франции.

"В ночь на 27 июля посольство Кубы во Франции подверглось террористическому нападению, совершенному двумя людьми, которые бросили три бутылки с зажигательной жидкостью, что вызвало возгорание на фасаде здания и входе в него", - говорится в заявлении.

В нем подчеркивается, что подобным террористическим актам "содействуют пропагандистские кампании со стороны правительства США". "Посольство Кубы самым решительным образом осуждает эти преступные и террористические действия, предпринятые против представительства и его персонала, аккредитованного во Франции".

Как сообщило посольство, в результате нападения зданию нанесен ущерб, но никто из персонала не пострадал.

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