СМИ: Афганистан недополучил в июле более $30 млн с захваченных талибами КПП

ТЕГЕРАН, 27 июля. /ТАСС/. Радикальное движение "Талибан" (запрещено в РФ) сохраняет контроль над семью ключевыми погранпереходами в Афганистане, и казна страны теряет десятки миллионов долларов, не получая доходов от таможенных сборов. Об этом во вторник сообщила афганская газета Hasht e Subh Daily .

Под контролем талибов остаются КПП в провинциях Герат, Кундуз, Фахар, Тахар, Кандагар и Пактия, в том числе крупнейший погранпереход и порт "Шерхан-Бандар" на границе с Таджикистаном. Только в июле центральные власти потеряли порядка 34 млн долларов, не получив доходов с этих семи таможенных коридоров. С июня поступления в казну от сборов на КПП сократились почти на 40%.

Между тем правительство настроено к концу года получить около $2,7 млрд с 30 таможенных коридоров, которые все еще находятся под контролем властей. За первые шесть месяцев текущего года доходы от работы КПП составили $516 млн. Талибы, как отмечает газета, собирают с каждой единицы транспорта $190-630 за пересечение границы.

Представитель силовых структур Афганистана Аджмал Омар Шинвари сообщил, что силы безопасности усиливают свои позиции в районах, где угроза безопасности остается высокой. Это касается и погранпереходов, для освобождения которых разрабатываются планы. По словам Шинвари, освобождение КПП от талибов будет приоритетной задачей.

Как сообщило агентство Reuters, Пакистан возобновил работу КПП "Чаман", который граничит с афганским погранпереходом "Спин-Болдак", и пропустил около 100 грузовиков в соседнюю страну. Ранее афганские представители заявляли, что район Спин-Болдак удалось с боями освободить от талибов. Однако источники Reuters в пакистанской таможне сообщили, что этот КПП якобы все еще находится под контролем "Талибана".

14 апреля президент США Джо Байден объявил о своем решении завершить операцию в Афганистане, ставшую самой продолжительной зарубежной военной кампанией в американской истории. В начале июля движение "Талибан" на фоне вывода войск западной коалиции взяло под контроль районы Афганистана вдоль границ с пятью странами - Ираном, Таджикистаном, Туркменией, КНР и Пакистаном. Как заявил новый командующий ВС Афганистана генерал Вали Мохаммад Ахмадзай, приоритетом для армии является защита от талибов основных городов страны, пограничных переходов и шоссе. По его словам, главари "Талибана" намерены сначала перерезать основные дороги, по которым идет подвоз товаров, а затем развернуть наступление на города и районы.