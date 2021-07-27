В ЛНР заявили о 359 обстрелах за год с момента действия дополнительных мер

ЛУГАНСК, 27 июля. /ТАСС/. Киевские силовики за год с момента вступления в силу дополнительных мер по обеспечению режима прекращения огня и контроля за его соблюдением 359 раз обстреляли территорию Луганской народной республики (ЛНР). Об этом сообщил во вторник Совместный центр по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

"Прошел ровно год со дня вступления в силу мер по усилению режима прекращения огня, но украинская сторона, несмотря на заявление Министерства обороны Украины о приверженности Минским соглашениям, нарушает обязательства по соблюдению режима прекращения огня и игнорирует координационный механизм, согласованный Контактной группой 22 июля 2020 года", - приводит заявление представительства республики агентство Луганскинформцентр. "За этот период представительством ЛНР в СЦКК зафиксировано 359 обстрелов территории Луганской народной республики со стороны вооруженных формирований Украины", - сообщили в представительстве.

По его данным, наиболее интенсивным обстрелам со стороны киевских силовиков в ЛНР подвергались населенный пункт Золотое-5, поселок городского типа Донецкий, поселок Молодежное, села Калиновка, Желобок и Лозовое.

"19 февраля 2021 года Совет национальной безопасности и обороны Украины принял секретное решение о пересмотре сценариев относительно действий в Донбассе в связи с обострением ситуации, после которого динамика количества обстрелов республики резко возросла: с 23 обстрелов в феврале текущего года до 92 в апреле и 78 в мае", - сообщило представительство ЛНР в СЦКК.

В Донбассе с 27 июля 2020 года действуют дополнительные меры по контролю за перемирием, которые были согласованы участниками Контактной группы. Эти меры включают запрет на наступательные и разведывательно-диверсионные действия, на использование летательных аппаратов, запрет на ведение огня и размещение тяжелого вооружения в населенных пунктах. Одним из главных пунктов соглашения является применение дисциплинарных мер за нарушение режима тишины, а ответный огонь в случае наступательных действий допускается только в случае прямого приказа командования.

Однако, несмотря на договоренности о дополнительных мерах, с конца февраля этого года в Донбассе началось обострение ситуации. На линии соприкосновения возобновились интенсивные перестрелки, с обеих сторон есть убитые и раненые. Украина обвинила республики Донбасса в эскалации. Донецк и Луганск заявили, что причиной этого является невыполнение Киевом июльских договоренностей.