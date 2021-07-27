Опрос: более 40% граждан Украины считают, что украинцы и русские являются одним народом

КИЕВ, 27 июля. /ТАСС/. Более 40% украинцев согласны с заявлением президента России Владимира Путина о том, что "русские и украинцы - один народ, который относится к одному историческому и духовному пространству". Об этом свидетельствуют данные опроса социологической группы "Рейтинг", опубликованные во вторник на ее сайте.

"41% опрошенных украинцев считает, что украинцы и русские - один народ. При этом 55% не согласны с подобным тезисом", - отмечается в исследовании.

Результаты опроса отличаются в зависимости от географии и политических предпочтений. Так, с тезисом о едином народе согласны на востоке и юге страны 65% и 56% опрошенных соответственно. Меньше всего - на западе Украины, где более 70% не согласны с данным утверждением.

Социологическая группа "Рейтинг" провела опрос 23-25 июля среди 2 500 респондентов во всех регионах Украины, кроме неподконтрольных Киеву территорий.