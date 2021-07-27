Эстонский депутат выступила за сохранение образования на русском

ТАЛЛИН, 27 июля. /ТАСС/. Сохранение русской школы в Эстонии необходимо для воспитания в республике новых поколений образованных и интеллигентных людей. Такое мнение выразила во вторник депутат Рийгикогу (парламента) Мария Юферева-Скуратовски.

"Я считаю, что сохранение русской школы в нынешней ситуации играет огромную роль в поддержании и воспитании будущих поколений образованных и интеллигентных людей, которые являются богатством для Эстонии, но никак не проблемой, которую необходимо решить", - написала она в комментарии, опубликованной на портале DELFI.

По мнению депутата, "недостаточно делать ставку только на изучение эстонского языка, если в перспективе мы не хотим получить армию работников низкой квалификации с хорошим разговорным эстонским".

"В последнее время я наблюдаю буквально катастрофическое падение уровня грамотности среди русскоязычного населения, - считает Юферева-Скуратовски, которая представляет входящую в правящую коалицию Центристскую партию. - Это заметно по комментариям в социальных сетях. Что-то мне подсказывает, что если человек делает при написании текста ошибки третьеклассника на родном языке, то ситуация с неродным языком еще плачевнее".

В июне премьер-министр республики Кая Каллас заявила, что полный переход школьного образования на эстонский язык состоится не позднее 2035 года. Соответствующий план будет готов к ноябрю.

В разных регионах Эстонии в настоящее время действуют 74 средние школы, в которых можно получить образование на русском языке, но их число неуклонно сокращается. В русских школах Эстонии обучаются свыше 20% всех школьников страны. Преподавание в них идет по системе "60/40", в соответствии с которой предметы на русском языке могут составлять не более 40% от общего количества.