Суд Литвы приговорил политика к шести годам тюрьмы по обвинению в шпионаже в пользу России

ВИЛЬНЮС, 27 июля. /ТАСС/. Шяуляйский окружной суд Литвы приговорил во вторник к шести годам лишения свободы оппозиционного политика Альгирдаса Палецкиса, которого обвиняют в шпионаже в пользу России.

"Обвиняемый признан виновным и приговаривается к шести годам лишения свободы", - сообщила судебная инстанция. Приговор окончательным не является и может быть обжалован в Апелляционном суде Литвы. Обвинение требовало девяти лет заключения.

По делу проходили двое подозреваемых - бывший лидер партии "Социалистический народный фронт" Палецкис и предприниматель Деймантас Бертаускас. Им вменялись в вину два эпизода. Один из них связан со сбором якобы по заданию российских спецслужб информации о судьях и прокурорах Литвы, которые вели процесс о январских событиях 1991 года, второй - с поиском медиков, согласных выдать якобы фиктивную справку о неудовлетворительном состоянии здоровья осужденного по этому делу гражданина РФ Юрия Меля, который болен сахарным диабетом.

Палецкис вины не признал, но от дачи показаний не отказывался. Он находился под арестом с октября 2018 года и был освобожден с применением режима интенсивного надзора 6 апреля 2020 года. Сотрудничавший со следствием Бертаускас судом оправдан.

Доказательств не представлено

В начале июня в письме, направленном в газету "Республика", Палецкис утверждал, что прокуратура не представила доказательств его вины, видимо, считая, как он пишет, что достаточно будет и абстрактного обвинения.

По словам оппозиционера, предъявленное окончательное обвинение было следующим: занимался шпионажем по заданию неустановленного российского разведчика, планировал собрать различные сведения и поручил их сбор неустановленному лицу. Палецкис иронично предложил дополнить уголовный кодекс статьей о намерении вести неустановленную шпионскую деятельность по заданию неустановленного разведчика.

Преследование за инакомыслие

В 2004-2007 годах Палецкис был депутатом парламента, в 2007-2008 годах работал вице-мэром Вильнюса. В одном из интервью 2010 года он усомнился в официальной версии событий января 1991 года. Тогда во время политического двоевластия и стычек с применением оружия в столице погибли 14 человек. Ссылаясь на очевидцев, Палецкис заявил, что кровопролитие было спровоцировано стремившимися к власти радикалами и что при взятии под контроль телебашни в Вильнюсе "свои стреляли в своих".

Эта фраза послужила поводом для возбуждения уголовного дела по статье, предусматривающей ответственность "за отрицание советской агрессии и оккупации". Палецкиса сначала оправдали, но затем наложили на него штраф в размере €3 тыс.

В 2014 году оппозиционер был удостоен международной правозащитной премии "Мир без нацизма" в номинации "Гражданская позиция".

Как отмечало посольство России в Вильнюсе, власти Литвы, выставляющие себя защитниками прав человека на международном уровне, нарушают их в отношении собственных граждан, в частности под надуманным предлогом преследуя за инакомыслие Палецкиса.