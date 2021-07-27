Власти Ирана освободили большинство задержанных участников протеста на юго-западе страны

ТЕГЕРАН, 27 июля. /ТАСС/. Иранские власти освободили большинство задержанных демонстрантов, принимавших участие в акциях против нехватки воды в расположенной на юго-западе страны провинции Хузестан. Об этом сообщает во вторник агентство Fars.

Отмечается, что задержанные освобождены по решению судебных властей в связи с их раскаянием и непричастностью к нанесению финансового ущерба.

22 июня секретарь Высшего совета национальной безопасности Ирана Али Шамхани заявил, что иранские силы безопасности приняли решение немедленно освободить тех задержанных в ходе протестов в расположенной на юго-западе страны провинции Хузестан, которые не совершали преступлений.

В ряде городов провинции Хузестан на протяжении последних двух недель продолжаются протесты в связи с серьезной нехваткой питьевой воды в регионе. В последние дни отдельные манифестации в поддержку жителей Хузестана прошли в провинциях Лурестан, Исфахан и Восточный Азербайджан. При этом в ходе нескольких акций имели место случаи применения неизвестными огнестрельного оружия, которые привели к нескольким жертвам и десяткам раненых.