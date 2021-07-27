Президент Литвы рассчитывает на помощь США и Турции в решении миграционного кризиса

ВИЛЬНЮС, 27 июля. /ТАСС/. Президент Литвы Гитанас Науседа надеется задействовать дипломатические каналы и рассчитывает на помощь Вашингтона и Анкары в решении миграционного кризиса, с которым столкнулась балтийская республика на протяжении последних месяцев. Об этом он заявил во вторник журналистам.

"После определенной подготовительной работы планирую подключить [к помощи в разрешении проблемы нелегальной миграции] дипломатические каналы, конкретнее это будут США, Турция, [некоторые] другие страны", - сказал он.

Непосредственные переговоры с Белоруссией, через которую на территорию Литвы массово проникают нелегальные мигранты из стран Азии и Африки, представляются Науседе неприемлемыми. "С диктатором (имеется в виду президент Белоруссии Александр Лукашенко - прим. ТАСС) на его условиях мы вести диалог не станем", - заявил литовский лидер.

Еще на этой неделе он намерен пригласить на встречу председателей всех парламентских партий, чтобы обсудить вопросы внешнеполитического курса Литвы и проблему нелегальной миграции.

С начала года на литовско-белорусской границе были задержаны 2 839 нелегалов из стран Азии и Африки, что в 35 раз больше, чем за весь 2020 год. В конце мая президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что его страна была барьером на пути переброски наркотиков и нелегальных мигрантов в соседнее государство, однако с учетом политического давления Запада Минск может задуматься, стоит ли продолжать это делать.