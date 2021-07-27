В Минобороны Афганистана заявили о намерении начать контрнаступление против талибов

ТЕГЕРАН, 27 июля. /ТАСС/. Армия Афганистана в ближайшее время начнет операции по возвращению регионов, захваченных радикальным движением "Талибан" (запрещено в РФ). Об этом во вторник заявил исполняющий обязанности министра обороны страны Бисмиллах Хан Мохаммади.

"Мы подготовили наши силы для проведения контратак, и они освободили ряд районов. Талибы активизировались, но не смогли противостоять правительственным силам. В ближайшее время начнутся операции по возвращению захваченных талибами регионов", - цитирует телеканал Tolo News Мохаммади, который посетил провинцию Балх в рамках оценки оперативной ситуации на севере страны.

Мохаммади пообещал в ближайшее время отбить у боевиков движения "Талибан" все ранее занятые ими районы страны. "Мы подготовили части для начала общего наступления, - цитирует и.о. министра Tolo News. - Накануне взят Калдар, и это были свежие, только что сформированные части. Операция по возвращению захваченных талибами районов начнется в ближайшее время. Скоро мы отберем у них все районы".

Со своей стороны, советник президента Афганистана по национальной безопасности Хамдулла Мохиб заявил, что временные успехи движения "Талибан" на поле боя стали следствием вакуума, образовавшегося в результате вывода войск НАТО. "Пали отдаленные районы, куда мы не смогли вовремя доставить боеприпасы и оружие, - цитирует его Tolo News. - Талибы скоро выдохнутся, что понудит их к началу реального диалога на переговорах".

В понедельник армии удалось отбить у талибов районный центр Балха. По данным местных властей, линия фронта сместилась на 10 км после того, как радикалы были вынуждены отступить. Отмечается, что в населенных пунктах, которые были под контролем талибов, после их ухода есть разрушения. Между тем телеканал 1TV сообщает об обстреле столицы провинции Фарьяб города Меймене на северо-западе Афганистана. Семь минометных снарядов были выпущены талибами по городу, данных о пострадавших не поступало. В провинции Логар на востоке страны снаряд попал в жилой дом, убив ребенка и ранив еще двоих.

14 апреля президент США Джо Байден объявил о своем решении завершить операцию в Афганистане, ставшую самой продолжительной зарубежной военной кампанией в американской истории. В начале июля движение "Талибан" на фоне вывода войск западной коалиции взяло под контроль районы Афганистана вдоль границ с пятью странами - Ираном, Таджикистаном, Туркменией, КНР и Пакистаном. Как заявил новый командующий ВС Афганистана генерал Вали Мохаммад Ахмадзай, приоритетом для армии является защита от талибов основных городов страны, пограничных переходов и шоссе. По его словам, главари "Талибана" намерены сначала перерезать основные дороги, по которым идет подвоз товаров, а затем развернуть наступление на города и районы.