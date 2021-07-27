В Латвии за незаконное пересечение границы с Белоруссией задержали девять граждан Ирака

РИГА, 27 июля. /ТАСС/. Пограничники Латвии за незаконное пересечение государственной границы с Белоруссией задержали девять граждан Ирака. Об этом во вторник сообщает пресс-служба Государственной службы пограничной охраны республики.

По ее данным, группа нелегальных мигрантов из Ирака была задержана 26 июля в Краславском крае, расположенном на границе с Белоруссией. "Пограничники, проверяя информацию, предоставленную местным жителем, обыскали село Максимова и задержали девять мужчин, которые ранее незаконно пересекли государственную границу", - отмечает ведомство.

В отношении группы лиц начат уголовный процесс за умышленное незаконное пересечение государственной границы. "Граждане Ирака были задержаны в соответствии с законом об иммиграции и помещены в Центр размещения задержанных иностранцев в Даугавпилсе", - указывает Погранохрана.

В этом году это пятая группа нарушителей восточной границы республики. В прошлом году в Латвии за незаконное пересечение границы с Россией и Белоруссией были задержаны 23 человека.

Погранохрана Латвии ранее обратилась к Национальным вооруженным силам и министерству обороны за помощью в подготовке к возможному наплыву нелегальных мигрантов на границе с Белоруссией. На усиление охраны на восточной границе из-за мигрантов 12 июля уже были направлены 24 земессарга (ополченца). Всего погранохрана просила направить 50 военнослужащих и земессаргов.

С начала года на границе соседней Литвы и Белоруссии были задержаны 2 839 нелегалов из стран Азии и Африки, что в 35 раз больше, чем за весь 2020 год. Литва столкнулась с проблемой их размещения. В конце мая президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что его страна была барьером на пути переброски наркотиков и нелегальных мигрантов в соседнее государство, однако с учетом политического давления Запада Минск может задуматься, стоит ли продолжать это делать.