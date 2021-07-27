Главнокомандующим ВС Украины назначили Валерия Залужного

КИЕВ, 27 июля. /ТАСС/. Президент Украины Владимир Зеленский уволил с должности главнокомандующего Вооруженными силами (ВС) Украины Руслана Хомчака, назначив на этот пост Валерия Залужного. Об этом заявил во вторник на брифинге пресс-секретарь президента страны Сергей Никифоров.

"С должности уходит главнокомандующий ВС Украины Руслан Хомчак, это решение президента <...> На место главнокомандующего назначен Валерий Залужный, командующий [войсками] оперативного командования "Север", - сказал он.

Никифоров пояснил, что смена главнокомандующего связана с конфликтной ситуацией, которая возникла между руководством Вооруженных сил Украины и министерством обороны страны. "Президент хочет видеть синегрию между Минобороны и ВС Украины. Такой синергии, к сожалению, мы не видим, а видим, наоборот, конфликты", - сказал пресс-секретарь.

Хомчак занимал должность главнокомандующего ВС Украины с марта 2020 года. По решению Зеленского он назначен первым заместителем секретаря Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) страны. "А с этой должности [первого замсекретаря СНБО], соответственно, уходит Михаил Коваль", - добавил Никифоров.

Залужный родился в Новограде-Волынском Житомирской области на Украине. Он кадровый военный, занимал должность командующего войсками оперативного командования "Север" с 2019 года.