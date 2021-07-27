Власти Марокко продлили режим чрезвычайного санитарного положения до 10 сентября

РАБАТ, 27 июля. /ТАСС/. Власти Марокко во вторник продлили действие режима чрезвычайного санитарного положения, введенного 20 марта 2020 года для противодействия распространению пандемии коронавируса, еще на месяц - до 10 сентября 2021 года.

"Правительство на заседании во вторник приняло решение продлить действие режима чрезвычайного санитарного положения на всей территории страны до 10 сентября 2021 года в рамках усилий по борьбе с распространением пандемии коронавируса", - отмечается в коммюнике кабмина.

По данным на вечер 26 июля, в Марокко с начала пандемии общее число инфицированных превысило 581 тыс. С 2 марта 2020 года, когда в королевстве был зафиксирован первый случай заражения, из-за коронавируса умерли 9 611 человек, выздоровели более 546 тыс. пациентов.