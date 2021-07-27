Президент Чехии поддержал законопроект о компенсации пострадавшим от взрывов во Врбетице

ПРАГА, 27 июля. /ТАСС/. Президент Чехии Милош Земан поддержал подготовленный депутатами национального парламента законопроект о выплате государством компенсации населенным пунктам и гражданам, пострадавшим от взрывов во Врбетице. Об этом говорится в сообщении пресс-службы главы государства, размещенном во вторник на сайте Пражского града.

Что мы знаем про эти инциденты

Взрывы боеприпасов в деревне Врбетица. Что мы знаем про эти инциденты

"Президент республики Милош Земан принял во вторник, 27 июля, в Пражском граде старост [населенных пунктов], находящихся в непосредственной близи от комплекса [военных складов] во Врбетице в Злинском крае, - отмечается в документе. - Президент республики поддержал [проект] закона о выплате компенсаций [пострадавшим от взрывов] и считает, что Чехия должна требовать [компенсацию за ущерб] от истинных виновников двух взрывов на территории Врбетице".

Земан ранее заявлял, что причастность российских спецслужб к взрывам в 2014 году на военных складах во Врбетице является лишь одной из версий следствия, которое до сих пор не завершено. Рассматривается также возможность того, что они произошли из-за неосторожного обращения с боеприпасами.

Нижняя палата чешского парламента, как ранее проинформировал премьер-министр республики Андрей Бабиш, должна 30 июля рассмотреть законопроект о выплате государством компенсации населенным пунктам и гражданам, пострадавшим от взрывов во Врбетице.

Правительство одобрило законопроект

Правительство Чехии 12 июля одобрило законопроект о выплате компенсаций. Этот документ подготовлен депутатами национального парламента. Одним из главных его инициаторов стал первый вице-премьер, министр внутренних дел и лидер социал-демократов республики Ян Гамачек.

"Правительство с большой временной задержкой, фактически в семь лет, приняло решение о выплате компенсации [пострадавшим от взрывов] в сумме 700 млн крон (около 28 млн евро). Из этого 350 млн крон (примерно 14 млн евро) получат граждане. Средства будут распределяться согласно определенным критериям. Еще 350 млн крон предназначено для населенных пунктов и [Злинского] края", - отметил Бабиш.

Инициаторы законопроекта ранее информировали СМИ, что документ предусматривает начало выплаты компенсаций с 1 января 2022 года.

МИД Чехии 28 июня вручил послу РФ в республике ноту с требованием к России возместить ущерб в связи со взрывами на военных складах в деревне Врбетице, в причастности к которым Прага подозревает российские спецслужбы. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова сравнила данные требования с действиями вымогателей.