Лидер оппозиции Литвы призвал изолировать мужчин-мигрантов как потенциальных террористов

ВИЛЬНЮС, 27 июля. /ТАСС/. Лидер оппозиции в Сейме (парламенте) Литвы Саулюс Сквернялис во вторник призвал изолировать до установления личности мужчин-мигрантов как потенциальных террористов.

"Все мужчины в возрасте от 16 до 60 лет, [у которых, как правило, нет документов], должны быть вычленены из общего потока нелегальных мигрантов как потенциальный источник опасности, - заявил он журналистам. - Мы не знаем, откуда именно они прибыли, не знаем их прошлого". Таких лиц, по словам Сквернялиса, необходимо гарантированно изолировать до выяснения личности.

С начала года на литовско-белорусской границе были задержаны 2 839 нелегалов из стран Азии и Африки, что в 35 раз больше, чем за весь 2020 год. Литва столкнулась с проблемой их размещения. Из временных центров, которые устраиваются в ранее закрытых школах и других подобных объектах, отмечены, несмотря на охрану территории, побеги нелегалов.

В конце мая президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что его страна была барьером на пути переброски наркотиков и нелегальных мигрантов в соседнее государство, однако с учетом политического давления Запада Минск может задуматься, стоит ли продолжать это делать.