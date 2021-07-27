ФБР выступило против введения запрета на выплату компаниями выкупа киберпреступникам

ВАШИНГТОН, 27 июля. /ТАСС/. Введение запрета на выплаты компаниями выкупа киберпреступникам может привести к негативным последствиям. Об этом заявил во вторник помощник главы управления ФБР США, занимающегося вопросами, связанными с безопасностью в кибепространстве, Брайан Ворндран.

"Наше мнение заключается в том, что запрет на выплату выкупа - это не путь, по которому стоит идти", - сказал он на слушаниях в юридическом комитете Сената Конгресса США. По мнению чиновника, подобный запрет поставит американские компании в трудное положение - их могут начать шантажировать из-за информации о том, что они все равно выплатили выкуп преступникам, но не сообщили об этом властям.

"Информирование [властей компаниями о случаях кибератак] - это один из наиболее серьезных вызовов для нас. <...> Запрет на выплату выкупа толкнет [вопрос] оповещения правоохранителей в еще большее забвение, в результате для нас станет практически невозможным поддерживать такие отношения [с частным сектором]", - отметил в свою очередь помощник главы отдела расследований Секретной службы США Джереми Шеридан.

Тема угроз в киберпространстве приобрела в последние месяцы особую актуальность в США. В начале мая злоумышленники из группировки DarkSide взломали системы американской трубопроводной компании Colonial Pipeline. По утверждению спецслужб США, DarkSide может базироваться на территории РФ или Восточной Европы, но не связана с государством. 31 мая последовала атака на сети американского подразделения мясоперерабатывающей компании JBS. По сообщению пресс-службы Белого дома, компания считает, что за нападением стоит преступная организация REvil, находящаяся, вероятно, в России. Этой же группе средства массовой информации приписывают атаку, совершенную на сети компании - производителя программного обеспечения Kaseya.

Президент РФ Владимир Путин 4 июня назвал смешными и нелепыми обвинения в адрес Москвы в кибератаках на американские компании. Его пресс-секретарь Дмитрий Песков заверил, что Москва оперативно рассмотрит обращения Вашингтона в связи с хакерской атакой на предприятие JBS, если такие поступят. Он подчеркнул, что Россия не обладает данными об организаторах кибернападений на эту компанию. Песков также отмечал, что американская сторона не направляла Кремлю каких-либо запросов в связи с атакой на Kaseya.