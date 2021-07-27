ФБР: созданные в РФ вирусы-вымогатели могут применяться хакерами из других стран

ВАШИНГТОН, 27 июля. /ТАСС/. Разработчики ряда вирусов-вымогателей могут находиться на территории России, однако связанные с ними лица, которые непосредственно устраивают кибератаки, могут действовать с территории других государств. Это утверждал во вторник на слушаниях в юридическом комитете Сената Конгресса США помощник директора ФБР по вопросам кибербезопасности Брайан Ворндран.

По его словам, ФБР в настоящий момент отслеживает деятельность более 100 различных группировок хакеров. "По нашим оценкам, самая крупная из них, о которой нам известно, получает доходы от атак, которые превышают $200 млн", - подчеркнул он, не уточнив, о какой группировке идет речь.

При этом Ворндран затруднился ответить на вопрос одного из сенаторов, какая часть этих группировок, по версии американской стороны, действует с территории России. "Я не знаю ответа", - сказал он, пообещав предоставить законодателям точные данные позднее.

"Но могу сказать, что, хотя разработчики [вирусов] могут находиться в России, связанные с ними лица, которые размещают вирусы-вымогатели, могут находиться, а могут и не находиться в России, это довольно сложный вопрос", - пояснил помощник директора ФБР.

Тема угроз в киберпространстве приобрела в последние месяцы особую актуальность в США. В начале мая злоумышленники из группировки DarkSide взломали системы американской трубопроводной компании Colonial Pipeline. По утверждению спецслужб США, DarkSide может базироваться на территории РФ или Восточной Европы. 31 мая последовала атака на сети американского подразделения мясоперерабатывающей компании JBS. По сообщению пресс-службы Белого дома, компания считает, что за нападением стоит преступная организация REvil, находящаяся, вероятно, в России. Этой же группе средства массовой информации приписывают атаку, совершенную на сети компании - производителя программного обеспечения Kaseya.

Президент РФ Владимир Путин 4 июня назвал смешными и нелепыми обвинения в адрес Москвы в кибератаках на американские компании. Его пресс-секретарь Дмитрий Песков заверил, что Москва оперативно рассмотрит обращения Вашингтона в связи с хакерской атакой на предприятие JBS, если такие поступят. Он подчеркнул, что Россия не обладает данными об организаторах кибернападений на эту компанию. Песков также отмечал, что американская сторона не направляла Кремлю каких-либо запросов в связи с атакой на Kaseya.