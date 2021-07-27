Псаки: Байден не смотрел первые слушания в комитете Конгресса по событиям 6 января

ВАШИНГТОН, 27 июля. /ТАСС/. Президент США Джо Байден следит за информацией, касающейся первых слушаний, которые состоялись во вторник в новом специальном комитете Палаты представителей Конгресса по расследованию штурма Капитолия 6 января, однако посмотреть их трансляцию в прямом эфире у главы государства возможности не было. Об этом сообщила на регулярном брифинге пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки.

"Я знаю, что многие из нас сегодня утром смотрели эти показания [перед комитетом], они были невероятно убедительными, <...> душераздирающими и временами напоминали о позорных событиях 6 января и невероятном мужестве мужчин и женщин из правоохранительных органов <...>. У президента сегодня утром состоялся целый ряд встреч и брифингов. Я знаю, что он собирается посмотреть новости и отрывки [записи], его сотрудники, конечно, поделятся с ним тем, что они видели <...>, но из-за своего графика он был не в том положении, чтобы следить за слушаниями сегодня утром", - сказала Псаки.

У нее уточнили, собирается ли Байден распространить отдельное заявление касательно слушаний. "Я бы этого не ожидала", - ответила пресс-секретарь Белого дома.