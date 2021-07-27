В Турции осудили заявление ЕС о статусе Вароши на Кипре

АНКАРА, 27 июля. /ТАСС/. Анкара считает, что позиция Евросоюза по поводу открытия квартала Вароша в кипрском городе Фамагуста не имеет юридических оснований. Об этом говорится в распространенном во вторник заявлении официального представителя МИД Турции Танжу Бильгича.

"Мы осуждаем сделанное от имени ЕС заявление касательно Мараша [турецкое название Вароши]. Подобные заявления не подкреплены фактами и отражают только взгляды греческой стороны, а также не имеют, с нашей точки зрения, ценности и юридических оснований. Эта предвзятая позиция ЕС изложена под предлогом солидарности с членами сообщества и не может способствовать решению каких-либо проблем", - отметил Бильгич.

Ранее во вторник Евросоюз осудил действия Анкары в отношении Вароши и связанные с этим заявления президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана и лидера турок-киприотов Эрсина Татара. Брюссель также призывает к немедленной отмене всех мер, принятых с октября 2020 года. В ЕС добавили, что главы МИД стран сообщества на следующей встрече рассмотрят ответные действия Брюсселя в отношении Анкары, если Турция не изменит свое поведение.

Ранее Татар, являющийся также президентом самопровозглашенной Турецкой Республики Северного Кипра (ТРСК), на военном параде в турецкой части Никосии заявил, что часть района Вароша, расположенного в нейтральной зоне острова, будет демилитаризована и выделена в пользование греко-кипрских собственников. Присутствовавший на параде Эрдоган приветствовал это решение. Однако в соответствии с резолюцией Совета Безопасности ООН от 1984 года Вароша должна оставаться нетронутой до возвращения туда потомков греко-кипрских собственников, изгнанных в 1974 году. Возвращения этого района под контроль миротворцев ООН (де-факто его контролируют войска Турции) требует еще одна резолюция Совбеза. Несмотря на существование этих двух документов, 8 октября 2020 года власти ТРСК открыли доступ туристам в приморскую часть северных кварталов Вароши.