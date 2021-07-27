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Президент Кипра заявил, что не согласится на создание независимой страны на севере острова

По словам Никоса Анастасиадиса, он не верит, что такое образование станет жизнеспособным или что его признает ООН или ЕС

АФИНЫ, 27 июля. /ТАСС/. Греки-киприоты никогда не согласятся на создание на севере острова независимого государства, контролируемого Турцией. Об этом заявил во вторник президент Республики Кипр Никос Анастасиадис после встречи с премьер-министром Греции Кириакосом Мицотакисом в Афинах. Совместные заявления сторон транслировал телеканал ERT1.

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"Невозможно представить, чтобы кто-либо ожидал, что греко-кипрская сторона может согласиться с созданием образования, т. е. независимого государства, которое будет полностью контролироваться Турцией и в котором практически отсутствуют права человека или права греков-киприотов, ставших перемещенными лицами, чья собственность была узурпирована оккупационной Турцией", - сказал Анастасиадис. Он не верит, что такое образование станет жизнеспособным или что его признает Организация Объединенных Наций или ЕС.

Как заявил президент, цель координации двух стран - сосредоточить внимание на совместных действиях с учетом нового требования Турции и руководства турок-киприотов об изменении основы решения кипрской проблемы с признанием суверенитета незаконного образования, подчиненного Турции. По словам Анастасиадиса, требования Турции "полностью противоречат всем резолюциям ООН и решениям Совета Безопасности и, безусловно, выходят за рамки мандата генерального секретаря" Объединенных Наций.

"Мы договорились активизировать усилия по созданию в кратчайшие сроки тех условий, которые позволят генеральному секретарю созвать новую встречу по кипрскому вопросу с предметным диалогом, с творческим диалогом, чтобы мы достигли устойчивого функционального решения, которое, наконец, позволит нам мирно сосуществовать с нашими соотечественниками" вне гарантий со стороны государств-гарантов (Великобритания, Греция и Турция) или без вызванной присутствием оккупационных войск зависимости, сказал президент Кипра.

Государства-гаранты

По соглашению 1960 года, гарантами независимости, территориальной целостности и безопасности Кипра являются Великобритания, Греция и Турция, которые имеют право на вмешательство во внутренние дела республики. Афины неоднократно заявляли, что система гарантий является анахронизмом, ограничивает суверенитет страны и носит противоправный характер в нынешней международной правовой системе. Никосия считает, что существующая система внешних гарантий безопасности Кипра устарела, и требует вывода турецких оккупационных войск с севера острова.

На последней конференции по кипрскому урегулированию, проходившей в Женеве 27-29 апреля, позиции сторон принципиально разошлись. Турко-кипрская делегация в качестве предварительного условия для возобновления переговорного процесса выдвинула требование о необходимости признания существования на острове двух государств, что противоречит положениям резолюций СБ ООН о создании на Кипре двузональной и двухобщинной федерации. Греко-кипрская сторона настаивала на неукоснительном следовании этому основополагающему международному документу.

По оценке генсека ООН Антониу Гутерриша, в Женеве стороны не нашли достаточных точек соприкосновения для возобновления межобщинного диалога. При этом они договорились провести позднее новую встречу.

Кипр разделен по национальному признаку со времени вооруженного вторжения Турции в 1974 году, спровоцированного государственным переворотом сторонников присоединения острова к Греции. В результате военных действий под турецким контролем оказалось примерно 37% территории, на которой в 1983 году была образована Турецкая Республика Северного Кипра, признаваемая только Анкарой. Южная часть острова осталась под контролем Республики Кипр, населенной преимущественно греками-киприотами.

Теги
КипрТурцияАнастасиадис, Никос
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