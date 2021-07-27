Президент Кипра заявил, что не согласится на создание независимой страны на севере острова

АФИНЫ, 27 июля. /ТАСС/. Греки-киприоты никогда не согласятся на создание на севере острова независимого государства, контролируемого Турцией. Об этом заявил во вторник президент Республики Кипр Никос Анастасиадис после встречи с премьер-министром Греции Кириакосом Мицотакисом в Афинах. Совместные заявления сторон транслировал телеканал ERT1 .

"Невозможно представить, чтобы кто-либо ожидал, что греко-кипрская сторона может согласиться с созданием образования, т. е. независимого государства, которое будет полностью контролироваться Турцией и в котором практически отсутствуют права человека или права греков-киприотов, ставших перемещенными лицами, чья собственность была узурпирована оккупационной Турцией", - сказал Анастасиадис. Он не верит, что такое образование станет жизнеспособным или что его признает Организация Объединенных Наций или ЕС.

Как заявил президент, цель координации двух стран - сосредоточить внимание на совместных действиях с учетом нового требования Турции и руководства турок-киприотов об изменении основы решения кипрской проблемы с признанием суверенитета незаконного образования, подчиненного Турции. По словам Анастасиадиса, требования Турции "полностью противоречат всем резолюциям ООН и решениям Совета Безопасности и, безусловно, выходят за рамки мандата генерального секретаря" Объединенных Наций.

"Мы договорились активизировать усилия по созданию в кратчайшие сроки тех условий, которые позволят генеральному секретарю созвать новую встречу по кипрскому вопросу с предметным диалогом, с творческим диалогом, чтобы мы достигли устойчивого функционального решения, которое, наконец, позволит нам мирно сосуществовать с нашими соотечественниками" вне гарантий со стороны государств-гарантов (Великобритания, Греция и Турция) или без вызванной присутствием оккупационных войск зависимости, сказал президент Кипра.

Государства-гаранты

По соглашению 1960 года, гарантами независимости, территориальной целостности и безопасности Кипра являются Великобритания, Греция и Турция, которые имеют право на вмешательство во внутренние дела республики. Афины неоднократно заявляли, что система гарантий является анахронизмом, ограничивает суверенитет страны и носит противоправный характер в нынешней международной правовой системе. Никосия считает, что существующая система внешних гарантий безопасности Кипра устарела, и требует вывода турецких оккупационных войск с севера острова.

На последней конференции по кипрскому урегулированию, проходившей в Женеве 27-29 апреля, позиции сторон принципиально разошлись. Турко-кипрская делегация в качестве предварительного условия для возобновления переговорного процесса выдвинула требование о необходимости признания существования на острове двух государств, что противоречит положениям резолюций СБ ООН о создании на Кипре двузональной и двухобщинной федерации. Греко-кипрская сторона настаивала на неукоснительном следовании этому основополагающему международному документу.

По оценке генсека ООН Антониу Гутерриша, в Женеве стороны не нашли достаточных точек соприкосновения для возобновления межобщинного диалога. При этом они договорились провести позднее новую встречу.

Кипр разделен по национальному признаку со времени вооруженного вторжения Турции в 1974 году, спровоцированного государственным переворотом сторонников присоединения острова к Греции. В результате военных действий под турецким контролем оказалось примерно 37% территории, на которой в 1983 году была образована Турецкая Республика Северного Кипра, признаваемая только Анкарой. Южная часть острова осталась под контролем Республики Кипр, населенной преимущественно греками-киприотами.