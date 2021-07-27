Politico: США не планируют выводить контингент из Сирии

ВАШИНГТОН, 27 июля. /ТАСС/. США не планируют сворачивать военное присутствие на сирийской территории и намерены продолжать поддерживать и консультировать курдские "Силы демократической Сирии" (СДС). Об этом сообщила во вторник газета Politico со ссылкой на представителя американской администрации высокого ранга.

По его словам, около 900 военнослужащих, включая "зеленые береты" (спецподразделение сухопутных сил), останутся в Сирии для поддержки и консультирования СДС, борющихся с террористической организацией "Исламское государство" (ИГ, запрещена в РФ). "Я не ожидаю сейчас каких-либо изменений, связанных с миссией или присутствием в Сирии", - сказал чиновник.

По его утверждению, американская помощь СДС в борьбе с ИГ привела к успеху и будет продолжена.

Большая часть сирийских провинций Хасеке, Дейр-эз-Зор и Ракка, расположенных на востоке и северо-востоке страны, в настоящее время контролируется СДС, которым оказывают поддержку США. С 2015 года американское командование создало девять военных баз в этом районе. Четыре из них находятся рядом с нефтяными месторождениями в Дейр-эз-Зоре, а еще пять - в соседней провинции Хасеке, которая считается житницей Сирии. В конце 2019 года занимавший в то время пост президента США Дональд Трамп одобрил план, согласно которому в арабской республике останутся несколько сотен американских военнослужащих, а одной из их главных задач будет обеспечение контроля над нефтяными месторождениями на северо-востоке и востоке.

Между тем в Дамаске рассматривают вооруженное присутствие США как незаконную оккупацию, которая сопровождается разграблением природных богатств, принадлежащих сирийскому народу. Как заявил в конце марта на онлайн-заседании Совета Безопасности ООН заместитель главы МИД России Сергей Вершинин, наиболее тяжелая гуманитарная ситуация складывается на неподконтрольных Дамаску территориях, ответственность за которые несут фактически оккупирующие их страны. Американцы прибыли в Сирию, не получив приглашения властей.