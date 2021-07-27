МИД Великобритании призвал защищать завоевания демократии в Тунисе

ЛОНДОН, 27 июля. /ТАСС/. МИД Великобритании призвал власти Туниса отстаивать завоевания демократии и репутацию страны, урегулировав противоречия, возникшие после роспуска парламента президентом страны Каисом Саидом. Соответствующее заявление было распространено ведомством во вторник вечером.

"Соединенное Королевство пристально следит за ситуацией в Тунисе. Мы уверены, что справиться с текущими вызовами возможно лишь при соблюдении принципов демократии, прозрачности, уважении прав человека и свободы слова, - отметили в Форин оффисе. - Мы призываем все стороны защищать репутацию открытого и толерантного общества, которой обладает Тунис, а также демократические завоевания революции 2011 года".

25 июля президент Каис Саид объявил о приостановке деятельности парламента на 30 дней, отмене неприкосновенности всех депутатов и отставке премьер-министра Хишама Машиши. В столицу республики были введены армейские подразделения. 26 июля Саид издал указ об увольнении министра национальной обороны Брахима Бертаджи и исполняющей обязанности министра юстиции Хасны бен Слимани. Данные решения были приняты после того, как в воскресенье в ряде крупных городов состоялись манифестации, участники которых требовали роспуска парламента, смены политического режима, а также привлечения к ответственности тех, кто виновен в ухудшении эпидемической и социально-экономической ситуации в республике.