Байден: конфликт между крупными державами спровоцируют шаги в киберпространстве

ВАШИНГТОН, 27 июля. /ТАСС/. Вооруженный конфликт между ведущими державами может быть спровоцирован на текущем этапе скорее какими-то действиями в киберпространстве, нежели прямым военным столкновением между ними. Такое мнение выразил во вторник президент США Джо Байден.

"Мы видели, как киберугрозы, в том числе атаки с применением вирусов-вымогателей, все более способны наносить ущерб в физически существующем мире. Я не могу это гарантировать, и вы осведомлены [на этот счет] в такой же степени, как и я, но мне кажется более вероятным, что если дело у нас дойдет до войны, настоящей войны со стрельбой с крупной державой, то это будет последствием действий в киберпространстве. Имеющих огромные последствия", - заявил американский лидер, выступая перед сотрудниками аппарата директора Национальной разведки США Эврил Хейнс.