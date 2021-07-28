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Байден: Си Цзиньпин пытается превратить КНР в самую мощную военную державу мира

Как отметил президент США, председатель КНР также намерен превратить Китай "в крупнейшую экономику мира"

ВАШИНГТОН, 28 июля. /ТАСС/. Председатель КНР Си Цзиньпин стремится превратить свою страну в самую мощную в мире военную державу к середине 2040-х годов. Такое мнение выразил во вторник президент США Джо Байден.

"Он [Си Цзиньпин] совершенно серьезно настроен на то, чтобы превратить свою страну в самую могущественную военную силу в мире, а также в крупнейшую экономику мира к середине 40-х, 2040-х [годов]", - заявил американский лидер, выступая перед сотрудниками аппарата директора Национальной разведки США.

Теги
СШАКитайСи ЦзиньпинБайден, Джо
Байден считает, что потепление в Арктике запускает конкуренцию за ресурсы региона
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