Байден: Си Цзиньпин пытается превратить КНР в самую мощную военную державу мира

ВАШИНГТОН, 28 июля. /ТАСС/. Председатель КНР Си Цзиньпин стремится превратить свою страну в самую мощную в мире военную державу к середине 2040-х годов. Такое мнение выразил во вторник президент США Джо Байден.

"Он [Си Цзиньпин] совершенно серьезно настроен на то, чтобы превратить свою страну в самую могущественную военную силу в мире, а также в крупнейшую экономику мира к середине 40-х, 2040-х [годов]", - заявил американский лидер, выступая перед сотрудниками аппарата директора Национальной разведки США.