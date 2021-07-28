Байден заявил, что США должны работать в сотрудничестве с РФ и КНР

ВАШИНГТОН, 28 июля. /ТАСС/. Вашингтон должен сотрудничать с Москвой и Пекином, хотя те и являются соперниками и конкурентами для американской стороны. Такое мнение выразил во вторник президент США Джо Байден.

"Мы должны работать в сотрудничестве с такими странами, как Китай и Россия, которые являются соперниками [США]", - сказал он, выступая перед сотрудниками аппарата директора Национальной разведки Эврил Хейнс. В качестве примера областей, где интересы указанных государств совпадают, Байден привел борьбу с изменением климата.