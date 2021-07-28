СМИ: на Западном берегу Иордана израильские полицейские застрелили палестинца

КАИР, 28 июля. /ТАСС/. Сотрудники израильской пограничной полиции застрелили палестинца, инцидент произошел на Западном берегу реки Иордан. Об этом сообщило во вторник вечером палестинское информационное агентство WAFA.

По его данным, силовики открыли огонь по 41-летнему мужчине в районе населенного пункта Бейта на юге провинции Наблус. От полученных ранений он умер на месте. Тело погибшего забрала израильская машина скорой помощи. В настоящий момент в регионе наблюдается большое скопление военнослужащих и полицейских, отмечает WAFA.

С конца мая жители южных районов провинции Наблус проводят шествия в направлении вершины горы Сабих, где власти еврейского государства осуществляют поселенческую деятельность. Израильские полицейские препятствуют проведению палестинцами демонстраций, применяя против них силу.