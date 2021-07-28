СМИ: силы ПВО коалиции уничтожили четыре ракеты, выпущенные хуситами по Саудовской Аравии

КАИР, 28 июля. /ТАСС/. Четыре выпущенные мятежниками-хуситами из йеменского движения "Ансар Аллах" в сторону Саудовской Аравии баллистические ракеты уничтожены с вечера вторника расчетами ПВО возглавляемой королевством аравийской коалиции. Об этом сообщил в среду телеканал Sky News Arabia.

Ранее в альянсе проинформировали о перехвате двух ракет и двух заминированных беспилотников. Все удары были нацелены на южную провинцию Джизан.

В своем заявлении коалиция вновь обвинила хуситов "в преднамеренных обстрелах гражданских лиц и объектов". "Принимаем все оперативные меры по устранению источников угрозы в соответствии с международным правом", - отмечалось в коммюнике.

В Йемене с августа 2014 года продолжается противостояние между правительственными силами и мятежниками. В наиболее активную фазу оно перешло с вторжением в страну в марте 2015 года коалиции во главе с Саудовской Аравией. Продолжающийся свыше шести лет конфликт привел к возникновению крупнейшего гуманитарного кризиса в мире. По данным ООН, более 24 млн йеменцев - примерно 80% населения страны - нуждаются в гуманитарной помощи, а число внутренне перемещенных лиц превышает 3 млн.

Хуситы регулярно осуществляют атаки, главной целью которых является Саудовская Аравия и ее инфраструктура, в том числе нефтяная. ВС королевства за минувшие годы сбили сотни баллистических ракет и заминированных беспилотных летательных аппаратов, уничтожили десятки начиненных взрывчаткой лодок и морских мин.