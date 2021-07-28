Более 4 тыс. человек на северо-западе Колумбии покинули свои дома из-за вылазок боевиков

ГАВАНА, 28 июля. /ТАСС/. По меньшей мере 4 тыс. граждан покинули свои дома в муниципалитете Итуанго (департамент Антиокия) на северо-западе Колумбии из-за нападений на эти районы членов бывшей повстанческой организации "Революционные вооруженные силы Колумбии" (РВСК). Как сообщил во вторник министр национальной обороны Диего Молано, правительство республики направило туда воинский контингент.

"В Итуанго фиксируется отток более 4 тысяч соотечественников. Хочу заявить <...> диссидентам из РВСК и человеку по кличке Камило, что мы не позволим им продолжать запугивать население, - сказал глава ведомства в видеообращении в Twitter. - Я распорядился направить в Итуанго дополнительно 250 военнослужащих под командованием генерала Хувеналя Диаса Матеоса, чтобы обеспечить условия безопасного возвращения населения". Он добавил, что власти уже доставили 4,5 тонны гуманитарной помощи в указанные районы, а в течение недели туда поступит еще 40 тонн.

Конфликт между властями и РВСК начался в 1960-х годах. За это время его жертвами стали свыше 200 тыс. человек, несколько миллионов превратились в беженцев. 24 ноября 2016 года в Гаване представители правительства и повстанцев подписали соглашение о прекращении конфликта. После разоружения боевиков под контролем международной мониторинговой миссии под эгидой ООН на базе повстанческой организации была создана политическая партия.