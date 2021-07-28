Байден прогнозирует конфликты в мире из-за пахотных земель

ВАШИНГТОН, 28 июля. /ТАСС/. Глобальное потепление несет риски нестабильности для США и всего мира, возможны конфликты из-за пахотных земель. Об этом заявил во вторник президент США Джо Байден, выступая перед сотрудниками и руководством разведывательного сообщества.

"Связанные с изменением климата вызовы уже способствуют росту нестабильности в нашей стране и во всем мире. Это экстремальные погодные явления, которые происходят все чаще и становятся более смертоносными, это отсутствие продовольственной и водной безопасности, повышение уровня моря, что приводит к изменению климата, существенному росту миграции и представляет фундаментальный риск для наиболее уязвимых слоев населения", - отметил президент США. По его словам, американские военные считают изменение климата самой большой угрозой для США.

"Если уровень моря поднимется еще на 2,5 фута (0,76 м), миллионы людей мигрируют, будут сражаться за пахотные земли, - сказал Байден. - Вы видели, что произошло в Северной Африке. <...> Люди, которые были мусульманами, с единственной разницей в том, чтобы были темнокожими или арабами, убивали друг друга тысячами за кусок пахотной земли в северной центральной Африке".

Глава Белого дома также рассказал, что согласно прогнозам, в ближайшие десять лет не исключен перенос столицы Индонезии, поскольку Джакарту может затопить. "Это имеет значение, поскольку это одновременно стратегический и экологический вопрос", - сказал он.

Президент Индонезии Джоко Видодо объявил о решении перенести столицу страны на остров Калимантан в 2019 году, мотивировав его перенаселенностью Джакарты, перегрузкой ее инфраструктурных систем и неблагоприятной экологической обстановкой. Согласно первоначальным планам, новый мегаполис должен был появиться в юго-восточной части этого острова в 2024 году, однако в прошлом году работы по переносу столицы были приостановлены из-за пандемии COVID-19.