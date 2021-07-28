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Министр обороны КНР пригласил Шойгу посетить совместные учения в Китае

Тренировки пройдут в августе

ДУШАНБЕ, 28 июля. /ТАСС/. Глава военного ведомства Китая Вэй Фэнхэ пригласил министра обороны РФ Сергея Шойгу приехать на активную фазу совместных учений, которые пройдут на территории КНР в августе.

"В следующем месяце будем проводить совместные учения на территории Китая. Я приглашаю товарища министра на активную фазу этих учений", - сказал Вэй Фэнхэ на встрече с Шойгу в Душанбе в среду.

Он отметил, что "очень рад еще раз встретиться со своим большим и старым другом - уважаемым министром обороны России Шойгу", подчеркнув, что "эта встреча состоялась нелегко - на фоне распространения пандемии".

Министр обороны Китая также отметил, что в условиях сложившейся сейчас международной обстановки его встреча с российским коллегой, "можно сказать, радует обоих, но не нравится некоторым странам". "В этом именно заключается суть нашей встречи", - сказал Вэй Фэнхэ.

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Шойгу, Сергей КужугетовичРоссияКитай
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