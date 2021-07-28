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Ситуация в зоне нагорнокарабахского конфликта
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В Армении заявили, что трое военнослужащих погибли из-за обстрелов со стороны Азербайджана

В Минобороны республики сообщили, что еще двое ранены

ЕРЕВАН, 28 июля. /ТАСС/. Азербайджанские ВС открыли огонь по армянским позициям на северо-восточном участке границы, в результате чего погибли три армянских военнослужащих, двое ранены. Об этом в среду сообщила пресс-служба Минобороны Армении.

"В результате обстрелов со стороны ВС Азербайджана на приграничных участках Армении погибли три армянских военнослужащих. Двое получили ранения. Боевые столкновения продолжаются", - говорится в сообщении оборонного ведомства Армении.

Ситуация на армяно-азербайджанской границе остается напряженной с 12 мая. Тогда армянское оборонное ведомство заявило, что азербайджанские ВС продвинулись внутрь армянской территории, нарушив государственную границу Армении.

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АзербайджанАрменияСитуация в зоне нагорнокарабахского конфликта
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В Минобороны республики ранее сообщили, что Азербайджанские ВС открыли огонь по армянским позициям на северо-восточном участке границы, в результате чего погибли трое армянских военнослужащих, двое ранены
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