В Армении заявили, что трое военнослужащих погибли из-за обстрелов со стороны Азербайджана

ЕРЕВАН, 28 июля. /ТАСС/. Азербайджанские ВС открыли огонь по армянским позициям на северо-восточном участке границы, в результате чего погибли три армянских военнослужащих, двое ранены. Об этом в среду сообщила пресс-служба Минобороны Армении.

"В результате обстрелов со стороны ВС Азербайджана на приграничных участках Армении погибли три армянских военнослужащих. Двое получили ранения. Боевые столкновения продолжаются", - говорится в сообщении оборонного ведомства Армении.

Ситуация на армяно-азербайджанской границе остается напряженной с 12 мая. Тогда армянское оборонное ведомство заявило, что азербайджанские ВС продвинулись внутрь армянской территории, нарушив государственную границу Армении.