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Ситуация в зоне нагорнокарабахского конфликта
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В Азербайджане сообщили о продолжении ответных мер на действия ВС Армении на границе

БАКУ, 28 июля. /ТАСС/. ВС Азербайджана продолжают ответные меры на действия армянских вооруженных сил в направлении Кельбаджарского района. Об этом сообщила в среду пресс-служба Минобороны страны.

"Азербайджанская армия продолжает принимать ответные меры с целью пресечения провокации, начатой Вооруженными силами Армении в ночь на 28 июля в направлении Кельбаджарского района. Подразделения ВС Азербайджана предприняли необходимые шаги для нейтрализации огневых точек противоположной стороны. Сообщения о якобы нанесении ущерба гражданским объектам на территории Армении не соответствуют действительности и носят исключительно дезинформационный характер", - говорится в сообщении.

Теги
АзербайджанАрменияСитуация в зоне нагорнокарабахского конфликта
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