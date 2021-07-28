В Азербайджане сообщили о продолжении ответных мер на действия ВС Армении на границе

БАКУ, 28 июля. /ТАСС/. ВС Азербайджана продолжают ответные меры на действия армянских вооруженных сил в направлении Кельбаджарского района. Об этом сообщила в среду пресс-служба Минобороны страны.

"Азербайджанская армия продолжает принимать ответные меры с целью пресечения провокации, начатой Вооруженными силами Армении в ночь на 28 июля в направлении Кельбаджарского района. Подразделения ВС Азербайджана предприняли необходимые шаги для нейтрализации огневых точек противоположной стороны. Сообщения о якобы нанесении ущерба гражданским объектам на территории Армении не соответствуют действительности и носят исключительно дезинформационный характер", - говорится в сообщении.