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Ситуация в зоне нагорнокарабахского конфликта
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Азербайджан принял предложение России о прекращении огня на границе с Арменией

По данным Минобороны республики, армянская сторона продолжает обстреливать позиции ВС Азербайджана с использованием танков и минометов
© Гавриил Григоров/ТАСС

БАКУ, 28 июля. /ТАСС/. Азербайджан принял предложение российской стороны об объявлении прекращения огня на границе с Арменией с 09:00 мск 28 июля. Об этом сообщила в среду пресс-служба Минобороны республики.

"Нами принята инициатива российской стороны об объявлении прекращения огня на армяно-азербайджанской государственной границе с 10:00 по бакинскому времени (09:00 мск)", - говорится в сообщении.

В то же время, по данным оборонного ведомства, армянская сторона продолжает обстреливать позиции ВС Азербайджана с использованием танков и минометов.

Ранее Минобороны Азербайджана сообщило об обстреле с территории Армении позиций национальной армии с территории Армении в направлении Кельбаджарского района, в результате чего были ранены двое азербайджанских военнослужащих.

Ситуация на границе остается неспокойной с 12 мая. Тогда армянское военное ведомство заявило, что азербайджанские вооруженные силы в целях "корректировки границы" пытались провести "определенные работы" в одном из приграничных районов Сюникской области. С того времени обе стороны периодически сообщают об инцидентах.

Теги
АзербайджанАрменияРоссияСитуация в зоне нагорнокарабахского конфликта
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