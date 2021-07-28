Делегация "Талибана" провела переговоры с главой МИД Китая

ПЕКИН, 28 июля. /ТАСС/. Министерство иностранных дел Китая подтверждает визит в страну главы политического офиса "Талибана" (организация, запрещенная в РФ) в Катаре муллы Абдуллы Гани Барадара, который встретился с главой внешнеполитического ведомства КНР Ван И. Об этом заявил в среду официальный представитель МИД Китая Чжао Лицзянь.

"28 июля состоялась встреча члена Госсовета, министра иностранных дел КНР с Абдуллой Гани Барадаром, который прибыл с визитом в Китай", - сообщил он на брифинге.

Как уточнил Чжао Лицзянь, в ходе встречи Ван И заявил, что Пекин уважает суверенитет и территориальную целостность Афганистана. "Мы всегда придерживаемся принципа невмешательства во внутренние дела вашей страны", - процитировал официальный представитель главу МИД КНР.

Ранее телеканал Ariana News со ссылкой на официального представителя политического офиса "Талибана" в Дохе Мохаммада Наима сообщал, что высокопоставленная делегация из девяти членов руководства движения прибыла с двухдневным визитом в КНР.

"Делегация во главе с заместителем руководителя движения муллой Абдулом Гани Барадаром провела переговоры с министром иностранных дел КНР Ван И, - цитирует Наима телеканал. - Были обсуждены текущая обстановка в Афганистане и мирный процесс".

"Талибан" заверил Китай, что афганская территория не будет использоваться для создания угрозы безопасности какой-либо другой стране", - отметил Наим.

По его словам, Китай заявил о намерении продолжать и расширять сотрудничество с афганским народом и оказывать помощь в мирном процессе.

Ранее в среду гонконгская газета South China Morning Post сообщила, что Абдулла Гани Барадар встретился в городе Тяньцзине (Северный Китай) с министром иностранных дел КНР. По данным издания, это произошло на фоне установления контроля данной группировки над территорией Афганистана, прилегающей к китайской границе.