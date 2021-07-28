СМИ: состояние Кравчука, перенесшего операцию на сердце, ухудшилось

КИЕВ, 28 июля. /ТАСС/. Состояние здоровья первого президента Украины, постоянного представителя в Контактной группе по урегулированию ситуации в Донбассе Леонида Кравчука, который уже месяц находится в реанимации после операции на сердце, ухудшилось. Об этом сообщил украинский телеканал "1+1".

"Состояние Леонида Кравчука ухудшилось. Он подключен к аппарату искусственной вентиляции легких, на данный момент не может самостоятельно дышать", - говорится в сообщении телеканала.

Между тем семья политика запретила медикам Института сердца, где находится Кравчук, давать комментарии о его самочувствии.

Четыре года назад - в мае 2017 года - в Институте сердца Кравчуку проводили стентирование сосудов. 29 июня 2021 года он перенес операцию на сердце, которая, по данным украинских СМИ, прошла успешно.

87-летний Кравчук с 28 июля 2020 года возглавляет украинскую делегацию в Контактной группе по урегулированию ситуации на востоке Украины. Занимал пост президента Украины с 1991 года по 1994 год.