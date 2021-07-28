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Кризис на Украине
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Зеленский подтвердил готовность к переговорам в "нормандском формате"

Президент Украины заявил, что проведение переговоров зависит от России

КИЕВ, 28 июля. /ТАСС/. Президент Украины Владимир Зеленский подтвердил готовность к переговорам по урегулированию в Донбассе в "нормандском формате" (Германия, Россия, Украина и Франция) и заявил, что их проведение зависит от России.

"Еще раз подтверждаю готовность к переговорам в "нормандском формате". Считаю, что встреча будет, все зависит от России. И не надо нам перебрасывать этот мяч [о затягивании встречи по вине Киева] от тех или иных источников российских медиа", - сказал президент Украины в среду в интервью украинским телеканалам.

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