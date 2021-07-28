В Душанбе заявили, что российско-таджикские учения учтут обстановку на юге региона

ДУШАНБЕ, 28 июля. /ТАСС/. Российско-таджикские учения, которые пройдут на границе с Афганистаном, будут учитывать обстановку на южных рубежах региона коллективной безопасности. Об этом заявил министр обороны Таджикистана Шерали Мирзо на встрече с главой российского военного ведомства Сергеем Шойгу.

"В августе у нас запланировано двустороннее учение на линии таджикско-афганской границы, которое с учетом современных реалий и складывающейся обстановки на южных рубежах приобретает особую актуальность", - сказал он.

В последующем, отметил он, запланирована реализация других, весьма важных проектов. Он сообщил, что в августе военнослужащие Вооруженных сил Таджикистана планируют принять участие в ряде соревнований Международных армейских игр. "Проведение подобных масштабных мероприятий с учетом участия военных контингентов дружественных стран подчеркивает растущий авторитет Вооруженных сил России на международной арене", - отметил министр обороны Таджикистана.

Согласно экспертным оценкам, сотрудничество министерств обороны России и Таджикистана по линии обеспечения военной безопасности в Центральноазиатском регионе развивается динамично и поступательно как на двусторонней основе, так и в многостороннем формате - в рамках СНГ, ШОС и ОДКБ. Решаются объемные задачи по военно-технической помощи Таджикистану, по перевооружению армии республики. Есть большой план, рассчитанный на долгосрочную перспективу, который полно реализуется из года в год с определенными корректировками, которые вносят новые угрозы из сопредельного Афганистана, а также сирийские события.

Регулярно проводятся совместные учения, включая многосторонние маневры в рамках ОДКБ и ШОС, масштабные антитеррористические мероприятия. Осуществляется совместное планирование применения объединенной группировки войск, отрабатываются вопросы практического взаимодействия. Повышенное внимание уделяется обеспечению функционирования на территории республики 201-й российской военной базы и укреплению ее боевого потенциала. Интенсивно идет подготовка таджикских военнослужащих в российских вузах, а также младшего командного состава на учебных фондах РВБ.