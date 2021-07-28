В Армении заявили, что перемирие на границе с Азербайджаном достигнуто благодаря России

ЕРЕВАН, 28 июля. /ТАСС/. Договоренность о прекращении огня на армяно-азербайджанской границе была достигнута при посредничестве командования миротворческих сил России. Об этом сообщила в среду пресс-служба оборонного ведомства Армении.

"При посредничестве командования миротворческих сил России достигнута договоренность о прекращении огня на армяно-азербайджанской границе. В данный момент договоренность в основном выполняется", - говорится в сообщении.

Минобороны Армении сообщило также, что приграничная обстановка находится под контролем.

Ситуация на армяно-азербайджанской границе остается напряженной с 12 мая. Тогда армянское оборонное ведомство заявило, что азербайджанские вооруженные силы продвинулись внутрь армянской территории, нарушив государственную границу Армении.