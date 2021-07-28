МИД Украины рассчитывает на "конкретные результаты" визита Зеленского в США

КИЕВ, 28 июля. /ТАСС/. Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба планирует посетить США для подготовки визита украинского президента в Вашингтон. Об этом министр сообщил на брифинге в среду, который транслировался на странице МИД Украины в Facebook.

"Сейчас прорабатывается конкретная дата визита (украинской делегации в Вашингтон - прим. ТАСС) Белым домом и Госдепом США", - сказал он, отвечая на вопрос о сроках посещения США главой МИД Украины. "На повестке дня будет подготовка встречи президентов и конкретно подготовка договоренностей президентов, потому что мы не хотим церемониального визита (президента Владимира Зеленского - прим. ТАСС)", - сказал он.

Кулеба подчеркнул, что и Киев, и Вашингтон хотят, чтобы визит украинского президента был предметным и "с конкретными результатами".

Пресс-секретарь главы американской администрации Джен Псаки сообщила ранее, что президент США Джо Байден примет Владимира Зеленского в Белом доме 30 августа. Украинский президент заявлял, что ожидает содержательной и плодотворной встречи с президентом США, в ходе которой, как он надеется, сторонам удастся обсудить, в частности, ситуацию в Донбассе. Он также уточнил, что рассчитывает обсудить "угрозы, которые "Северный поток - 2" представляет для Украины".

Тем временем американские конгрессмены направили обращения в адрес Белого дома с просьбой изменить дату визита президента Украины.