Блинкен встретился с представителем Далай-ламы в Нью-Дели

НЬЮ-ДЕЛИ, 28 июля. /ТАСС/. Госсекретарь США Энтони Блинкен, который находится с визитом в Нью-Дели, встретился с индийскими официальными лицами, а также с представителем духовного лидера Тибета Далай-ламы. Об этом сообщает телеканал NDTV.

Согласно его информации, Блинкен провел краткую встречу с Нгодупом Донгчунгом, представителем Центральной тибетской администрации, также известной как тибетское правительство в изгнании.

Кроме того, утром в среду Блинкен встретился с представителями индийского гражданского общества, в ходе встречи госсекретарь заявил, что США и Индия разделяют приверженность демократическим ценностям и это является основой двусторонних отношений. "Возможно, самое главное, мы связаны общими ценностями и, я полагаю, общими устремлениями, которые являются общими для наших народов. Индийский народ и американский народ верят в человеческое достоинство, в равенство возможностей, верховенство закона, основные свободы, включая свободу религии и убеждений", - цитирует слова Блинкина информационное агентство PTI.

Госсекретарь США Энтони Блинкен прибыл во вторник вечером с двухдневным визитом в Нью-Дели. В среду Блинкен также провел встречу с министром иностранных дел Индии Субраманиямом Джайшанкаром и советником премьера по национальной безопасности Аджитом Довалом.

Как сообщает агентство PTI со ссылкой на источники, во время встреч с индийскими официальными лицами госсекретарь США обсуждал, в частности, ситуацию в Афганистане, а также взаимодействие в Индо-Тихоокеанском регионе. Источники сообщили, что стороны обсудили важные стратегические вопросы в сферах безопасности, обороны, экономики и технологий, добавив, что особое внимание было уделено долгосрочным мерам, которые позволят вывести отношения Индии и США на новый уровень.

Запланирована встреча Блинкена с премьер-министром Нарендрой Моди.