Администрация лидера Южной Кореи опровергла сообщение о подготовке саммита с КНДР

СЕУЛ, 28 июля. /ТАСС/. Администрация президента Республики Корея Мун Чжэ Ина опровергла сообщение о переговорах между Сеулом и Пхеньяном о проведении саммита лидеров двух стран. Об этом в среду сообщило агентство Yonhap.

В среду агентство Reuters со ссылкой на источники информировало, что Республика Корея и КНДР якобы обсуждали возможность проведения встречи глав двух стран во время переговоров по возобновлению линии связи. Одним из вариантов, согласно источнику, была организация онлайн-саммита из-за пандемии.

"Сообщение иностранных СМИ о проведении консультаций относительно проведения саммита КНДР и Республики Корея, как уже было сказано, не соответствует действительности. Обсуждений такого рода не было", - прокомментировали в администрации президента информацию агентства Reuters.

Yonhap отдельно указывает, что эта позиция не отличается от той, что была обнародована во вторник после уведомления о восстановлении линии связи с КНДР. Также 27 июля представители администрации указали, что южнокорейское правительство не собирается направлять в КНДР специального посланника из-за "объективных препятствий, вызванных ситуацией с коронавирусом". Агентство Reuters не смогло получить комментарий от представителей КНДР.

Yonhap поясняет, что восстановление линии связи подогрело интерес южнокорейской и мировой общественности к возможности саммита двух стран Корейского полуострова. В среду представители южнокорейского Министерства объединения сообщили, что планируют обсудить с представителями соседнего государства "создание системы видеосвязи, которая позволила бы проводить переговоры даже в условиях пандемии". В январе на пресс-конференции Мун Чжэ Ин заявил, что он надеется на проведение встречи с Ким Чен Ыном в будущем.

Во вторник в Сеуле сообщили, что президент Мун Чжэ Ин и лидер КНДР Ким Чен Ын договорились возобновить работу прямой линии связи между странами, а также условились способствовать восстановлению доверия и укреплению двусторонних отношений. По данным президентской администрации, главы двух государств с апреля нынешнего года неоднократно обменивались посланиями. Подчеркивается, что именно благодаря этим контактам удалось договориться о восстановлении канала связи, от которого в 2020 году в одностороннем порядке отказался Пхеньян.