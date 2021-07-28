В Белоруссии хотят признать террористической организацией "Отряды гражданской самообороны"

МИНСК, 28 июля. /ТАСС/. Генеральный прокурор Белоруссии Андрей Швед направил в Верховный суд страны заявление о признании формирования "Отряды гражданской самообороны Беларуси" террористической организацией. Об этом сообщила среду генеральная прокуратура страны.

"В соответствии с законом Республики Беларусь "О борьбе с терроризмом" по предложению Комитета государственной безопасности генеральный прокурор Андрей Швед направил в Верховный суд заявление о признании формирования "Отряды гражданской самообороны Беларуси" террористической организацией и запрете ее деятельности на территории страны", - отмечается в сообщении ведомства на его сайте.

В прокуратуре проинформировали, что это формирование было создано в сентябре 2020 года под руководством гражданина Германии Дениса Васильевича Хофмана, 1986 года рождения. Цель его деятельности - "объединение радикально настроенных граждан для участия в мероприятиях по насильственной смене государственной власти и терактах в Беларуси", заявили в Генпрокуратуре.

По данным ведомства, для вербовки и связи со сторонниками, а также совместного совершения преступлений были созданы Telegram-чаты и каналы, в которых подписчиков обучали правилам сбора самодельных взрывных устройств и тактике силового противодействия правоохранительным органам. "В качестве координаторов преступной деятельности выступали граждане стран Евросоюза и проживающие там граждане Беларуси", - сообщили в ведомстве.

Там проинформировали, что руководители и активные участники этой структуры приступили "к непосредственному совершению актов терроризма для дестабилизации общественного порядка, оказания насильственного воздействия на органы власти". В частности, уточнили в прокуратуре, с апреля нынешнего года в сообществе обсуждали и планировали мероприятия по поджогу и взрыву зданий, сооружений, автотранспорта.

"По фактам совершения членами этой организации терактов возбуждены и расследуются уголовные дела по статьям 289 ("Акт терроризма") и 359 ("Акт терроризма в отношении государственного или общественного деятеля") Уголовного кодекса Республики Беларусь", - заявили в Генпрокуратуре Белоруссии.